هل الإصابة بجرثومة المعدة قابلة للتجدد؟

جرثومة المعدة أحد أشيع الإصابات المعوية فى عصرنا الحالى، ويعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص دون العلم بالإصابة، وهو ما يجعل علاجها والتخلص النهائى منها أمرًا ليس متكررًا أو شائعًا.

الدكتور محمد ممدوح، أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، حدثنا عن إمكانية تكرار الإصابة بجرثومة المعدة بعد الشفاء منها، فقد أرسل قارئ 40 عامًا يسأل، أعانى جرثومة المعدة منذ سنة، وبعد الخضوع للعلاج الثلاثى والمتابعة لدى المختص شفيت تمامًا وأظهرت نتيجة المنظار شفائى التام، ولكنها عادت مرة أخرى فما السبب وهل هذا ممكن؟

وأجابه د. ممدوح موضحًا أن علاج جرثومة المعدة والتخلص النهائى منها أمر غير مسلم به، بل هناك الكثير من الحالات التى تعانى من تكرار الإصابة وعودتها مرة أخرى، وقد يكون تكرار الإصابة ناتجًا عن الكثير من الأسباب أهمها أن نوعية الجرثومة أقوى من العلاج الذى يقومها، فيمكنها مقاومته وهزيمته والعودة للنمو مرة أخرى.

ولذا يفضل الخضوع والمتابعة لدى مختص الجهاز الهضمى مرة أخرى، حيث إن العلاج الحديث للجرثومة بالفعل يخلص كثيرًا من مرضاها منها نهائيًا، لذا يفضل الخضوع له وفقا لجرعات الطبيب الذى يحددها بنفسه، مع إجراء المناظير المطلوبة للتأكد من زوالها تدريجيًا.