أخبار مصر للساعة 10..السعودية تسحب الـDNAمن المتوفين والنتيجة بعد 10 أيام

نشر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، تغطية المؤتمر الصحفى، لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد راضى، للإعلان عن تفاصيل، سحب عينات الـ"DNA" من أقارب المتوفين والمفقودين فى الحج هذا العام.

وقال وزير الصحة والسكان، إن السلطات السعودية أخذت بصمة يد من كل المتوفين التى لم تعد مفيدة مع تحلل الجسد ولم تظل دقيقة، ولذلك فإنهم أخذوا عينة DNA من أظفر المتوفى لأنها تعطى بيانات أكيدة عن المتوفى وتظهر نتيجتها بعد 14 يوما من تاريخ الحصول على العينة، مؤكدا أن أمام مسئولى الصحة بالسعودية من 7 – 10 أيام لظهور نتيجة الحمض النووى.

وأضاف: "تم تكليفى من رئيس الوزراء بالزيارة ووصلت فى السادسة مساء والتقيت بالقنصل العام السفير عادل الألفى فى المطار وهدفت الزيارة للاطلاع على حالات المصابين فى حادث التدافع فى منى والحادث الآخر حادث الرافعة وبعض المصابين الآخرين بالحج".

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