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حجاج غزة يناشدون أبو مازن بالتدخل لدى السيسى لفتح معبر رفح بعد غد

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حجاج غزة يناشدون أبو مازن بالتدخل لدى السيسى لفتح معبر رفح بعد غد حجاج غزة يناشدون أبو مازن بالتدخل لدى السيسى لفتح معبر رفح بعد غد
ناشد حجاج قطاع غزة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن، بالتدخل لدى الرئيس المصري عبد الفتاح ، لفتح معبر رفح البري في السادس من أكتوبر، حتى لا يضطر نحو 800 حاج فلسطيني إلى الانتظار لأكثر من 36 ساعة في المطار لحين السماح لهم بالمغادرة في اليوم التالي إلى معبر رفح.

ومن المقرر أن يصل في صباح السادس من أكتوبر ثلاث رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، على متن كل رحلة 266 حاجاً، وسيضطرون للانتظار أكثر من 36 ساعة في المطار لليوم التالي.

كما سيصل في السابع من أكتوبر ثلاث رحلات وفي الثامن، ثلاث رحلات أخرى. وسيتم إدخالهم خلال يومين إلى قطاع غزة.

وقال الحجاج في مناشدتهم للرئيس محمود عباس أبو مازن:" بداية نبارك للشقيقة الكبرى ذكرى نصر أكتوبر الذي يصادف السادس من الشهر، ونتمنى لها الخير كله. ولكن نتمنى التدخل لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لفتح معبر رفح البري بشكل استثنائي لعودة مئات الحجاج الفلسطينيين الذين يصادف يوم عودتهم ذكرى نصر أكتوبر، علماً ان عدم فتح المعبر يعني اضطرار مئات الحجاج للانتظار في ساحات مطار القاهرة لأكثر من 36 ساعة، ومنهم المريض وكبير السن والذين لا يحتملون هذا الانتظار.

وكانت مصر قد أعلنت نيتها فتح معبر رفح يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و 8 أكتوبر باتجاه واحد لعودة الحجاج."

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مصر 365

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