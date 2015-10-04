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حظك اليوم برج الميزان الأحد 4 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 4 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الميزان الأحد 4 أكتوبر 2015

برج الميزان .. الأحد 4 تشرين الأول / أكتوبر 2015 . هذه توقعات ميشال حايك .. يتوقع كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الميزان اليوم الأحد 4 - 10 - 2015
يبدأ الشهر مع جدال قد يطر مع شريك او زوج ونقاش مهم تبدو فيه الأكثر قدرة ونفوذا راهن على يومي الجمعة والسبت اللذين يهبانك المفاجأت الحلوة على الصعيد المهني او الشخصي تجنب صراعا مهنيا بين الاثنين  والثلاثاء  كن حذرا جداً في مفاوضات مالية او مهنية وحاول ان تضع على الورق كل اتفاق ولا ترض به شفويا ولو ان الفلك يتحدث عن ارباح ايضا قد تطرأ وربما قد تحققها بين الاربعاء  والجمعة .
تطل على جديد بدون أي شك وبعض مواليد الميزان يعرفون انقلابا لمصلحتهم. الكسوف الجزئي يوم الاحد يتحدث عن تغييرات قد تحصل وعن بعض القرارات التي يجب اتخاذها خاصة في حياتك المهنية .
توقع ابتداء من اليوم حادثا طارئا يطال عملا فنيا سياسيا او شخصيا. قد تأسف لشائعات تستهدفك يوم الاثنين والجمعة  او من محاولة البعض خداعك لكن لا تخشى شيئا لان الفلك يحميك وقد تكشف القناع عنهم بين السبت والاحد بعد المقبلين.
 

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