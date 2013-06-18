المنوفية ترفض المحافظ «الإخوانى».. وتبدأ مرحلة الاعتصام على أبواب المحافظة لمنع دخوله

قوى سياسية: حركة المحافظين ستزيد من اشتعال الحرائق يوم 30 يونيو لأن أغلب المعينين سيقابلون بغضب شعبى كبير

كتب : محمود الحصرى وسحر عون منذ 6 دقائق

أهالى المنوفية يرفعون شعارات مناهضة للأخونة أمام مقر المحافظة

استنكرت القوى السياسية فى المنوفية قرار تعيين المهندس أحمد شعراوى، أحد قيادات جماعة الإخوان، والمسئول عن ملف الأخوات، والذى اعتُقل مع خيرت الشاطر فى قضية سلسبيل، محافظاً للإقليم.

وأصدرت حركة 6 أبريل بياناً نددت فيه بتعيين القيادى الإخوانى، وجاء فى البيان: «نرفض بشدة تعيين شعراوى الإخوانى محافظاً للمنوفية التى تُعتبر من أشد المحافظات معارضة لجماعة الإخوان، وهذا يوضح إصرار النظام على إكمال مسلسل الأخونة، وخوفه الشديد من الثورة المقبلة». وقال خالد راشد، نقيب المحامين فى المنوفية: «تعيين المهندس أحمد شعراوى عبدالله أحد قيادات جماعة الإخوان هو مسلسل لتمكين الجماعة، التى تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة دون النظر إلى متطلبات ورغبات الشعب، ولا تسمح بمشاركة شعبية ولا حزبية، فهى جماعة مشغولة بمشروعها الشخصى دون النظر إلى جموع الشعب». وأضاف: «حركة المحافظين ستزيد من اشتعال الحرائق يوم 30 يونيو، لأن أغلب المعينين سيقابَلون بغضب شعبى كبير، والجماعة بدلاً من أن تسعى إلى التوافق الوطنى، زادت من مساحة الفرقة والخلاف بين جميع القوى».

من جانبه قال هيثم شرابى، أمين حزب التجمع بالمنوفية: «نرفض تعيين محافظ إخوانى للإقليم بعد خلوّ المنصب طيلة الـ7 أشهر الماضية، وتجاهل النظام لمحافظة المنوفية، وجميع القوى ترفض دخول المحافظ الجديد إلى ديوان عام المحافظة، وسنمنعه بالقوة من دخول مكتبه، ونقول لجماعة الإخوان المحظورة إننا لن نسكت على تعيين محافظ إخوانى بعد التجربة الفاشلة للدكتور محمد على بشر، وحركة المحافظين تهدف إلى تعطيل نزول الجماهير فى 30 يونيو». وأعلن اتحاد الشباب التقدمى عن بدء التصعيد ضد المحافظ الجديد بمجرد حلفه لليمين الدستورية. من جانبه قال المهندس أسامة عبدالمنصف، أمين حزب النور فى المنوفية، إن الحزب يرفض فى ظل هذه الظروف الصعبة تعيين محافظ إخوانى. وأضاف: «هناك اتصالات بين القوى السياسية للرد على إصرار جماعة الإخوان على تعيين محافظ إخوانى للإقليم بعد تجربة الدكتور محمد على بشر غير الموفقة».

وقال محمد لطفى، رئيس لجنة الشباب فى حزب الوفد بالمنوفية، إن الحزب يرفض حركة المحافظين الجديدة، والنظام لا يرى ولا يسمع لمطالب الشعب، ومع أن جميع القوى السياسية فى المنوفية أعلنت رفض أى محافظ إخوانى، وعلقت مطلبها بلافتة كبيرة على ديوان عام المحافظة فإن النظام ما زال يضرب بإرادة الشعب عرض الحائط. وأضاف أن تعيين قيادى إخوانى لا يعلم عن طبيعة محافظة المنوفية شيئاً ما هو إلا استمرار لخطوات تمكين الجماعة، والسيطرة على مفاصل الدولة دون النظر إلى متطلبات ورغبات الشعب. وأكد أن شباب حزب الوفد سيشاركون فى وقفات احتجاجية كبيرة أمام ديوان عام المحافظة للتعبير عن الرفض والاستنكار لتعيين محافظ إخوانى.

وأغلق عشرات من شباب الحركات السياسية ديوان عام المحافظة بالجنازير، وهتفوا «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«عبد الناصر قالها زمان.. الإخوان مالهمش أمان»، و«مش هنمشى.. هو يمشى». ورفعوا لافتات «نرفض أى محافظ إخوانى، المنوفية محافظة حرة».

وهاجم عشرات من شباب القوى الثورية القيادى الإخوانى صبرى عامر أثناء وجوده فى ديوان عام محافظة المنوفية، وحاول بعض المتظاهرين اقتحام البوابة الرئيسية، والاعتداء عليه مرددين هتافات ضده، وضد جماعة الإخوان.

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