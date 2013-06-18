إلهام شاهين: سماح أنور بخير

كتب : هند سعدالدين منذ 31 دقيقة

قالت إلهام شاهين إن سماح أنور بحالة جيدة بعد إصابتها فى حادث سيارة أمس الأول فى أحد شوارع مدينة الإنتاج الإعلامى، وتحديداً عند منطقة البحيرات، وذلك أثناء تصوير مشهد من مسلسلها الجديد «نظرية الجوافة»، حيث اصطدمت السيارة التى تقودها مع عربة نصف نقل تنقل بضاعة لكافيتريا «البحيرات».

وأضافت «إلهام» -بطلة ومنتجة المسلسل- لـ«الوطن» أنه تم نقل سماح أنور إلى مستشفى «الشيخ زايد»، وقد أصيبت بكسر فى القدم، وبعد الاطمئنان على حالتها تم نقلها إلى منزلها: «الحمد لله رغم أن الحادث مروع، فإن إصابة سماح جاءت بسيطة».