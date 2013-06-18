الشركة البافارية تفتتح منفذ لقطع غيار سيارات "BMW" بمصر الجديدة

قامت الشركة البافارية بافتتاح منفذ بيع لقطع الغيار والإكسسوارات بشارع دمشق بمصر الجديدة وذلك رغبة منها فى تقديم أفضل خدمة لعملائها من أصحاب موديلات "بى إم دبليو" أقدم من ٥ سنوات، جاء ذلك ضمن خطة التطوير للنصف الأول من العام الحالى 2013 .

وعن المنفذ فإنه يعمل على التأكيد أن سيارات "بى إم دبليو" تستحق الأفضل فى جميع مراحل عمر السيارة، وتهدف الشركة بهذه الخطوة ترسيخ أهمية توافر جميع قطع الغيار الأصلية لدى العملاء لأنها تؤدى إلى تحسين أداء السيارة، ولكن الأهم هو عوامل الأمان التى توفرها قطع الغيار الأصلية التى تمت عليها اختبارات دقيقة من قبل الشركة الأم للتأكد من أنها آمنة تماما.