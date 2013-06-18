عاهل الأردن يبدأ اليوم زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن

يبدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، يجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الخارجية وليام هيج وعدد من اللجان فى البرلمان البريطانى.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المباحثات مع المسئولين البريطانيين ستركز على تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط والمستجدات المتصلة بالأزمة السورية وجهود تحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى استنادا إلى حل الدولتين، إضافة إلى علاقات التعاون الأردنى البريطانى وسبل تطويرها ويلقى الملك خلال الزيارة محاضرة فى الكلية الملكية للدراسات الدفاعية البريطانية.