محافظ دمياط: من يتهرب من منصب فى هذه المرحلة الحرجة.. خائن

أكد اللواء طارق فتح الله خضر، محافظ دمياط، أنه يرفض كل ما يقال بأنه جاء بموجب صفقة تم إبرامها مع جماعة الإخوان المسلمين، موضحا أنه يتمتع بحسن السمعة والنزاهة.

وأضاف محافظ دمياط أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج العاشرة مساء، الذى يذاع على قناة "دريم2"، أن من يدعى لمنصب وهو يعلم أن البلد فى مرحلة حرجة ولم يقبل فهو خائن لوطنه، وأنه ليس محافظا لجماعة الإخوان المسلمين بل لكل المصريين.

وأوضح محافظ دمياط أنه تقلد هذا المنصب عن كفاءة وخبرة، مشيرا إلى أنه لم يتم استبعاده عن التدريس بكلية الشرطة وأنه مازال يعمل بالتدريس لكنه تم إخراجه بالمعاش لعدم حضوره جنازة أبن نجل الرئيس السابق "مبارك".

وشهدت المداخلة مشاد حادة بين "الإبراشى" ومحافظ دمياط عندما قال الأخير إن المنصب يعد عملية وطنية تهدف لخدمة مصر ولا يمكن أن يتهرب منها، واعتبره عمل فدائى الأمر الذى دعا الإعلامى وائل الإبراشى أن يقول له "العمل الفدائى عندما يكون من أجل مصر وليس كما تحارب أنت من أجل الإخوان، فاشتد غضب خضر وقال: "من قال لك ذلك، أنا لو تقدم لى طلب فيه انحياز لجماعة الإخوان لن أنفذه حتى لو تطلب الأمر تقديم استقالتى"، ووصف المحافظ معارضيه بالحاقدين والحاسدين.

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