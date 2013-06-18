ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يختتم زيارته لمصر

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

اختتم ستافروس لامبرينيديس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، اليوم زيارة إلى مصر التقى خلالها مع مسؤولين من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى وممثلين للمجتمع المدني بما فيهم المحاميين عن أعضاء في منظمات المجتمع المدني الدولية الذين تم إدانتهم مؤخرا.

وذكر بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة اليوم أن مناقشات ستافروس تركزت حول ما يجرى الآن من إعداد لقانون جديد للمنظمات غير الحكومية كجزء من تفاعل الاتحاد الأوروبي مع كل الأطراف أصحاب المصلحة في هذا الشأن.

وأشار لامبرينيديس خلال لقاءاته إلى توصيات لجنة فيينا حتى الآن، موضحا أن هناك تحسنا في مشروع القانون الحالي عن المشاريع السابقة ولكنه نوه إلى بعض النقاط التي لازالت موجودة والتي تتعارض مع المعايير الدولية.

وأشاد باستعداد السلطات المصرية للتفاعل مع الاتحاد الأوروبي وإلى تعاونهم المستمر مع لجنة فيينا مؤكدا أهمية الأخذ في الاعتبار في القانون كل التوصيات التي تلت ذلك.

وبالنسبة لحكم المحكمة في قضية المنظمات غير الحكومية أعاد ستافروس تأكيد القلق من جانب الاتحاد الأوروبي والذي تم التعبير عنه في بيان صدر مؤخرا على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية كاترين أشتون، كما اكد على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للدور الأساسي والشرعي للمجتمع المدني في مصر وأوروبا وفي كل العالم والحاجة لضمان سير عملها بشكل حر وآمن.