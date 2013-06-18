صباحي: 30 يونيو هو يوم استرداد الثورة من مغتصبيها

كتب : سهيلة حامد منذ 43 دقيقة

اعتبر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أن يوم 30 يونيو استكمال لجهاد المصريين العظيم من أجل حياة تليق بهم حسب أهداف ثورة 25 يناير، مؤكدا أن 30 يونيو ليس يوما عاديا إنما موجة جديدة من الثورة عزمت على استرادادها من يد جماعة لا تحترم شعب فتح باب الحرية من دماء شبابه.

كما هنأ صباحي، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم2"، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الشهيد محمد الجندي بعيد ميلاده، مضيفا "يعلم الجميع أنك وجميع الشهداء أحياء عند الله ترزقون، ويوم 30 يونيو سنأتي لكم بحقوقكم".