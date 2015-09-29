الحكم فى طعن مؤلف أغانى "شعبولا" على رفض خوضه للانتخابات 3 أكتوبر

>قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، والذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعن موكله إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية، للحكم بجلسة 3 أكتوبر المقبل .

وقال الطعن الذى اختصم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، إن قرار اللجنة مخالف للقانون وأن جميع الأوراق كامله، ماعدا إقرارالذمة المالية، الذى تقدم به للمحكمة

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