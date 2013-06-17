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"ثوار الطيران المدني" يطالب بمنع عمل العسكريين في "مصر للطيران"

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"ثوار الطيران المدني" يطالب بمنع عمل العسكريين في "مصر للطيران" "ثوار الطيران المدني" يطالب بمنع عمل العسكريين في "مصر للطيران"
الائتلاف: 40% من الطيارين المدنيين "عاطلون".. وطالبنا "الشورى" بوقف مظاهر "الواسطة والمحسوبية"

كتب : عبده أبو غنيمة منذ 14 دقيقة

طالب "ائتلاف ثوار الطيران المدنى" وعدد من الطيارين العاطلين، بمنع تعيين الطيارين العسكريين المستقيلين أو المتقاعدين، من العمل بشركة " للطيران"، بخاصة في ظل تعطل نحو 40% من نظرائهم المدنيين، فضلا عن عدم دراية العسكريين بقيادة طرازات الطائرات المدنية، كما طالبوا خلال لقائهم مع أعضاء لجنة النقل بمجلس الشورى أمس الأول، بإصدار قرار يقضي بحظر عمل الطيارين الأجانب في منظومة الطيران المصرية.

وقال الطيار محمد حُزين، منسق الائتلاف لـ"الوطن" إن وجود الطيارين العسكريين أصبح غير مرغوب فيه حاليا مع انتشار البطالة بشكل كبير بين المدنيين، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة النقل بـ"الشورى" طالبوا مسؤولى شركة "مصر للطيران" وعلى رأسهم الطيار محمد غريب القائم بأعمال رئيس "مصر للطيران للخطوط الجوية"، بوقف مظاهر "الواسطة" والمحسوبية وإلغاء تعيين أبناء العاملين بالشركة، فضلا عن تحقيق الشفافية التامة فى عملية التعيينات.

وأضاف حزين أن لجنة "الشورى" اعترفت بأن لديها "وقائع كثيرة تدل على استمرار المحسوبية داخل أروقة الشركة، وأنها طالبت بضرورة وضع اختبارات تحريرية وعملية للطيارين، مع وضع عامل السن فى الاعتبار"، مشددا على رفض الطيارين لقرار المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى بتحديد 5 وظائف للفئة العمرية من 35 إلى 40 عاما، مع تطبيق القانون فى الاختيار.

ومن جهته، قال الطيار أحمد مشعل عضو "نقابة الطيارين المدنيين" إن النقابة تدعم مطالب الطيارين غير العاملين بكل قوة، لافتا إلى أن أعداد هؤلاء الطيارون العاطلين ارتفعت بنسبة كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وأنه "يجب على الوزير أن يحدد عدد دارسي الطيران بحيث يكون على قدر حاجة سوق العمل فى الشركات المحلية، حتى تنتهي ظاهرة تعطل الطيارين إلى غير رجعة".

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