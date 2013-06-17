هل هناك علاج لزيادة حمضية المهبل عند المرأة؟

أرسل قارئ يقول أنا رجل متزوج من امرأتين وتزوجت منذ 6 سنوات بزوجتى الثانية، والتى تبلغ من العمر 36 سنة، حتى الآن، على الرغم من إنجابى أطفالا من الزوجة الأولى، وقمنا بإجراء كثير من التحاليل وأشعة لكنها كانت سليمة كما أجرينا عملية أطفال الأنابيب، ولم تنجح ومنذ أسابيع طلب منها الطبيب تحاليل TPC وهو التحليل ما بعد الجماع لقد تبين أن لديها حموضة تقتل الحيوانات المنوية من فضلكم ما معنى هذا وهل لذلك علاج؟

تجيب الدكتورة رحاب عبد الله استشارى أمراض النساء والتوليد المهبل فى السيدات دائما حمضى وتعمل حمضية المهبل على القضاء على الجراثيم والبكتريا فى ذلك الجزء الحساس من جسد المرأة.

يرجع سبب حمضية المهبل إلى وجود البكتيريا اللبنية والتى تفرز حامض اللبنيك الذى يمنع نمو أى أنواع ضارة من البكتيريا وبالتالى يمنع دخول أى بكتيريا ضارة إلى المهبل ومنه إلى بقية الجهاز التناسلى ولحماية رحم السيدة.

وتنخفض الحموضة المهبلية فى بعض الأحيان لأسباب متعددة منها اختلاف الهرمونات كما هو الحال أثناء الدورة الشهرية أو أثناء الحمل وزيادة حموضة المهبل تسبب قتل الحيوانات المنوية وإعاقة وصولها إلى الرحم مما يتسبب فى تأخر الحمل.

وكثير من الأطباء لا ينتبهون لهذه المشكلة إذا يجب على المريضة إجراء تحليل قياس حمضية المهبل عقب العلاقة الجنسية مباشرة لمعرفة ما إذا كانت نسبة الحمضية سليمة أو موجودة بتركيز عال فتموت الحيوانات المنوية، على الزوجة مراجعة طبيبها لعلاج الحالة، وهناك أدوية يصفها الطبيب تقوم بتخفيف حمضية المهبل مما يساعد على إحداث حمل.