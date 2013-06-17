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"تمرد" تتهم "الإخوان" بإعداد قائمة اغتيالات لأعضائها ببني سويف.. والجماعة تنفي

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"تمرد" تتهم "الإخوان" بإعداد قائمة اغتيالات لأعضائها ببني سويف.. والجماعة تنفي "تمرد" تتهم "الإخوان" بإعداد قائمة اغتيالات لأعضائها ببني سويف.. والجماعة تنفي
ناصر سعد: "الإخوان" و"الحرية والعدالة" يرفضان العنف سواء من الجماعة أو من جانب القوى السياسية

كتب : محمد خلف أمين منذ 4 دقائق

اتهم خالد محمد الصاوي الكاتب والعضو المؤسس بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ببني سويف، ووليد محمد عبدالمنعم عضو الجمعية الوطنية للتغيير وعضو حزب التحالف الشعبي ببني سويف، وتامر محمد عبدالمنعم عضو حزب القوية، والناشط حسام غيتة، وكلهم أعضاء حملة "تمرد"، جماعة الإخوان المسلمين ببني سويف بتهديدهم بالقتل، وأكدوا أن الجماعة أعدت قائمة اغتيالات لأعضاء الحملة.

وحرر وليد عبدالمنعم وتامر عبدالمنعم وحسام غيتة المحضر رقم 3687 إداري قسم بني سويف، اتهموا فيه ناصر سعد وأيمن حنفي ومحمد عبدالرحمن ومحمد عزت، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ببني سويف، بإعداد قائمة اغتيالات تشمل أسماءهم، وتهديدهم بالقتل والتصفية الجسدية.

وقال النشطاء إن الجماعة تحشد عناصر من محافظة الفيوم لتشاركها الاعتداء على أعضاء حملة "تمرد" ببني سويف، لتكرار سيناريو الاعتداء على أعضائها بالفيوم أمس.

ومن جانبه، نفى ناصر سعد أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة ببني سويف، إعداد الجماعة قوائم اغتيالات أو تهديد أي من أعضاء "تمرد"، مؤكدا أن الإخوان والحرية والعدالة يرفضان منهج العنف وكل سبيل يجر إليه، سواء من قبل أعضاء الجماعة أو من جانب القوى السياسية.

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