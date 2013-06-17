أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

بعد يوم من تعيين محافظ القليوبية الجديد.. أهالي "الصوالحة" يقتحمون الديوان

Google+ Print
بعد يوم من تعيين محافظ القليوبية الجديد.. أهالي "الصوالحة" يقتحمون الديوان بعد يوم من تعيين محافظ القليوبية الجديد.. أهالي "الصوالحة" يقتحمون الديوان
احتجاجا على إغلاق مخبز بالقرية بعد ورود شكاوى بشأن تلاعبه في حصص الدقيق

كتب : حسن صالح منذ 50 دقيقة

اقتحم العشرات من أهالي قرية الصوالحية التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية مبنى ديوان عام المحافظة اليوم، وحطموا أحد الأبواب وزجاج مكتب؛ احتجاجا على إغلاق مخبز بالقرية خاص بالمدعو عبدالفتاح أبوشوق، الصادر بشأنه قرار غلق من الدكتور باسم عودة وزير ، بعد ورود شكاوى بشأن تلاعبه في حصص الدقيق.

وجاء الاقتحام رغم لقاء المحافظ الجديد الدكتور حسام أبوبكر، بوفد منهم فور وصوله إلى المحافظة، ووعده بحل مشكلتهم وتكليفه وكيل وزارة التموين بحلها.

وأعلن الأهالي رفضهم لاقتراح المحافظ الجديد توفير الخبز لهم من خلال سيارات المحافظة، وتوزيعه من خلال أكشاك بالقرية، وهجموا على ديوان المحافظة وكسروا الأبواب، واعتدوا على موظفي المحافظة.

وكان العشرات من أهالي القرية تظاهروا احتجاجا على إغلاق مخبز عبدالفتاح أبوشوق، ونقص الخبز بالقرية واضطرارهم لشرائه من مخابز بعيدة وبحصص أقل من المقررة.

وتلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، فانتقل على الفور عدد من قيادات المديرية إلى هناك، وتم السيطرة على الموقف وتحرير محضر بالواقعة، وأكد مصدر أمني أنه تم تحديد المتهمين باقتحام المبنى وتكسير أبوابه وزجاج بعض المكاتب، وجار القبض عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات