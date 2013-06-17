بعد يوم من تعيين محافظ القليوبية الجديد.. أهالي "الصوالحة" يقتحمون الديوان

احتجاجا على إغلاق مخبز بالقرية بعد ورود شكاوى بشأن تلاعبه في حصص الدقيق

كتب : حسن صالح منذ 50 دقيقة

اقتحم العشرات من أهالي قرية الصوالحية التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية مبنى ديوان عام المحافظة اليوم، وحطموا أحد الأبواب وزجاج مكتب؛ احتجاجا على إغلاق مخبز بالقرية خاص بالمدعو عبدالفتاح أبوشوق، الصادر بشأنه قرار غلق من الدكتور باسم عودة وزير التموين، بعد ورود شكاوى بشأن تلاعبه في حصص الدقيق.

وجاء الاقتحام رغم لقاء المحافظ الجديد الدكتور حسام أبوبكر، بوفد منهم فور وصوله إلى المحافظة، ووعده بحل مشكلتهم وتكليفه وكيل وزارة التموين بحلها.

وأعلن الأهالي رفضهم لاقتراح المحافظ الجديد توفير الخبز لهم من خلال سيارات المحافظة، وتوزيعه من خلال أكشاك بالقرية، وهجموا على ديوان المحافظة وكسروا الأبواب، واعتدوا على موظفي المحافظة.

وكان العشرات من أهالي القرية تظاهروا احتجاجا على إغلاق مخبز عبدالفتاح أبوشوق، ونقص الخبز بالقرية واضطرارهم لشرائه من مخابز بعيدة وبحصص أقل من المقررة.

وتلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، فانتقل على الفور عدد من قيادات المديرية إلى هناك، وتم السيطرة على الموقف وتحرير محضر بالواقعة، وأكد مصدر أمني أنه تم تحديد المتهمين باقتحام المبنى وتكسير أبوابه وزجاج بعض المكاتب، وجار القبض عليهم.