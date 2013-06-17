قلة النوم وشرب المثلجات من مهيجات الحساسية بفصل الصيف

معا دخول فصل الصيف تبدأ أعراض الحساسية فى الظهور، خاصة لدى الأطفال ذوى المناعة الضعيفة لهذا يعرض دكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة- زميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، بعض المسببات التى تؤدى إلى هياج الحساسية وهى كالتالى:

- التعرض لتيارات الهواء الباردة وشديدة البرودة نتيجة الإسراف فى استخدام المكيفات.

> - عدم صيانة أجهزة المكيفات يجعلها تضخ هواء ملوثا.

> - الرطوبة تنعش حشرة الفراش: حشرة الفراش من أهم أسباب الحساسية.

> - الرطوبة تنعش الفطريات، حيث إن 18% من الأطفال ذوى الحساسية صعبة العلاج لديهم حساسية لفطريات العفن الجوية و18% لديهم حساسية للفطريات البيضاء.

> - قلة النوم والنوم المتأخر مما يسبب اختلال الساعة البيولوجية.

> - تناول المثلجات والمشروبات الباردة: يقلل من مناعة الجزء العلوى من الجهاز التنفسى حيث تنقبض الشعيرات الدوية فيقل الدم بها وتقل أعداد أخلايا المناعية.

> - الإكثار من الأغذية الغربية السريعة النمط المليئة بمكسبات الطعن واللون والرائحة والمواد الحافظة على حساب الإقلال من الأغذية الطبيعية المفيدة للصحة العامة خاصة الجهاز التنفسى.

> - التدخين السلبى يزداد مع الأجازات والمصايف، والفادحة أن 71% من بيوت المصريين ملوثة بالتدخين السلبى.

> - حساسية لدغ الحشرات تزداد صيفاً.

- حبوب اللقاح تحدث أيضا فى الصيف: وليس فقط فى الربيع كما هو شائع، حيث إنها حبيبات متناهية الصغر، أشبه بالبودرة الخفيفة، هى التى تحمل ما يعادل الحيوان المنوى فى الثدييات من ذكور النبات إلى الجزء المؤنث فى الزهور.