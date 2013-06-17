محافظ قنا الجديد.. رجل الإضرابات بوزارة البيئة

صلاح الشريف محافظ قنا الجديد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة، وهو أحد المؤسسين للوزارة منذ إنشائها عام 1996، وعمل بها منذ 15 عاماً تقريباً.

وتولى عدة مناصب إدارية داخل وزارة البيئة وخاض مجموعة اشتباكات وإضرابات داخل الوزارة عقب ثورة يناير ضد الفساد والمحسوبية وأعضاء الحزب الوطنى، وتبنى حملة ضد الوزير السابق مصطفى حسين كامل، فقدم الوزير شكوى ضده فى النيابة الإدارية بتهمة التحريض على الإضراب داخل الوزارة، وتم التحقيق فيها منذ شهر تقريبا وحفظت التحقيقات، فيمت يتردد داخل أجواء الوزارة أن له انتماءات بجماعة الإخوان المسلمين.