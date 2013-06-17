حماس تعلن معارضتها دخول قوات حزب الله فى سوريا وتطالب بسحبها

أعلنت حركة حماس الفلسطينية اليوم الاثنين، معارضتها إدخال حزب الله اللبنانى قواته إلى سوريا، مطالبة إياه بسحب قواته وإبقاء سلاحه موجها فقط ضد إسرائيل.

واعتبرت حماس، فى بيان صحفى صدر عن اجتماع قياداتها فى العاصمة المصرية القاهرة، أن دخول قوات حزب الله فى سوريا "أسهم فى زيادة الاستقطاب الطائفى فى المنطقة ".

وأكدت الحركة على "حق الشعب السورى الثابت فى نيل حقوقه وأمانيه وتطلعاته فى الحرية والكرامة وهو الشعب الأصيل الذى كان دوما مخلصا لنهج المقاومة وفى طليعة المقاومين والممانعين ".

وشددت على أن "القضية الفلسطينية هى القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية ومقاومة الاحتلال الصهيونى هى مهمتها الأساسية ولابد من الحفاظ على بوصلة المقاومة واتجاهها مهما كانت الظروف والأحوال ".

ودعت حركة حماس إلى "الحرص على وحدة الأمة وتجنب كل أشكال الاستقطاب الطائفى والمذهبى والعرقى ".