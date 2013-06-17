استقالة مدير الطوارئ بمستشفى الفيوم لاعتراضه على الإهمال

تقدم الدكتور مجدى سليمان موسى استشارى الجراحة بمستشفى الفيوم العام والمكلف بالعمل نائبا لمدير المستشفى للطوارئ بالاعتذار عن العمل كنائب لمدير المستشفى وذلك لعدم تعاون مدير المستشفى ووكيل المستشفى وعدم وجود الرغبة الحقيقة لديهم فى إصلاح العمل بالمستشفى.

وقال "حتى لا أكون جزء من تلك المهزلة فى الاستهانة بأرواح وحياة المرضى".

وقال مجدى سيلمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى تشهد مهازل، وأنه قام بتدوين تقرير كامل عن كل هذه المهازل ولكنه لن يتحدث فى مضمون التقرير، لأنه ليست من أخلاقه أن يتحدث عن مكان تركه ولكن سيتقدم به للجهات المختصة للنظر فى هذه المهازل، على حد قوله.