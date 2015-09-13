هانى المسيرى يقود حملة "عيش اسكندرية" فى يومها الثالث بالعجمى

قام هانى المسيرى محافظ الاسكندرية اليوم بقيادة حملة " عيش اسكندرية " بحى العجمى فى يومها الثالث، والتي بدأت فاعلياتها الجمعة وتستمر لمدة أسبوع ، وذلك بمشاركة اللواء سامي شلتوت رئيس حي العجمي.

وقام المحافظ بجولات ميدانية لمتابعة اعمال التفتيشية للحملة بمرافقة كافة الاجهزة التنفيذية ، و تم التفتيش على بعض المحال التجارية والمطاعم فى حملة تموينية مكبرة، كما تم تنفيذ حملة ازالة للمبانى المخالفة واشغالات الطريق.

و أكد هانى المسيرى، محافظ الاسكندرية، أن العمل منتظم فى المحافظة حتى بعد استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل أقوى من السابق ، محذرا أصحاب النفوس الضعيفة من اعتبار ان تلك الفترة هى فرصة للفوضى.

وقال " أقوم بالتقييم فى صمت ومن خلال الجولات الميدانية، لبعض الادارات بالمحافظة، خاصة فى ظل تفويض بعض الوزارات للمحافظة بمتابعة أعمال و تكليفات يتم تنفيذها حاليا بالاسكندرية ".

وأضاف "المسيرى" أن هناك حملة مكبرة يتم تنفيذها حاليا فى حى العجمى بمشاكرة كافة قيادات المحافظة لاول مرة و هى حملة عيش اسكندرية ، وسيتم تقييم الاداء ونقل التجربة الى أحياء أخرى.

وأوضح محافظ الاسكندرية ، أن هناك بعض الادارات التى لا تتبع اشراف المحافظة مباشرة ، ولكن يتم الان تقييم مستوى الاداء و رفع تقارير على أسس علمية الى الوزارات المعنية و التى تقع تحت مسؤليتهم المباشرة ، لاتخاذ الاجراءات الازمة.

يذكر أن حملة " عيش الإسكندرية في العجمي" جاءت تلبية لشكاوي المواطنين لتطوير الأحياء ، وسيتم تكرار الحملة تباعا بجميع الأحياء للوقوف وحل جميع المشكلات التي تؤرق المواطن السكندري.