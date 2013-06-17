طلاب الأدبي بالإسكندرية: امتحان الجيولوجيا صعب.. و"العلمي": سهل ويشبه العام الماضي

كتب : مروة مرسي منذ 17 دقيقة

وصف طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة "الشعبة الأدبية" بمدارس الإسكندرية، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة بأنه صعب ويحتوي علي جزئيات غير مفهومة، وبه بعض التعقيدات ويحتاج إلى وقت أطول وتركيز، وهناك أسئلة خارج المنهج الدراسي.

فيما قال طلاب الشعبة العلمية، إن الامتحان ليس بالصعوبة التي وصفها طلاب الأدبي، ولكنه يحتاج إلى تركيز، مؤكدين أن الامتحان ليس كامتحان الفيزياء.

وأوضحت طالبات مدرسة إيزيس بنات، أن الامتحان يشبه كثيرا امتحان العام الماضي، فضلاً عن كونه مناسب للوقت الذي حدد للإجابة عن أسئلته ، مؤكدين أنه بالرغم من وجود بعض الأسئلة غير المباشرة، إلا أنهم استطاعوا تجاوزها بسلام، وخرجوا من اللجنة وعلامات الفرح على وجههم.

بينما اشتكي طلاب الشعبة الأدبية بمدرسة شدوان والنصر بنين وسط وشرق المحافظة، من طول الأسئلة وكثرتها مقارنة بالوقت المخصص لها، مؤكدين أنهم حتى نهاية الوقت كانوا يكتبون الإجابات بسرعة ليتمكنوا من حل جميع الأسئلة، وخرجوا من اللجنة وعلامات الغضب مرسومة على وجههم.