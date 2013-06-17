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"الإخوان" تنفي عقد اجتماع للتنظيم الدولي للجماعة بـ"الإرشاد"

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"الإخوان" تنفي عقد اجتماع للتنظيم الدولي للجماعة بـ"الإرشاد" "الإخوان" تنفي عقد اجتماع للتنظيم الدولي للجماعة بـ"الإرشاد"

كتب : محمود شعبان بيومى منذ 15 دقيقة

نفى الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، ما نشرته إحدى الصحف المستقلة، أمس، عن عقد اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان سرا، أمس، بمكتب الإرشاد، حضره الدكتور إبراهيم منير، مسؤول إخوان أوروبا.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم منير، في اتصال هاتفي مع "الوطن" من لندن: "إنه في لندن ويأمل أن يعود إلى قريبا".

وأضاف: "إنه حضر منذ أسبوعين، لقاء للجالية المصرية مع الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية".

وكانت "الوطن" انفردت، أمس الأول، بأن مكتب الإرشاد لجأ إلى قيادات بالتنظيم الدولي، والتقى الدكتور محمد بديع، السبت الماضي، بإخوان سوريا وإخوان اليمن، لكن مكتب الإرشاد، أمس، لم يشهد أي اجتماعات غير بعض المكاتب الإدارية لإخوان القاهرة الكبرى.

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