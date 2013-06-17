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الحكومة تفاوض الاتحاد الأوربي على قرض بقيمة 500 مليون يورو

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الحكومة تفاوض الاتحاد الأوربي على قرض بقيمة 500 مليون يورو الحكومة تفاوض الاتحاد الأوربي على قرض بقيمة 500 مليون يورو

كتب : عبدالعزيز المصري ومحمود الجمل منذ 19 دقيقة

تجرى مفاوضات للحصول على 500 مليون يورو قرض ميسر من الاتحاد الأوروبي، وتدرس حاليا الشروط والإجراءات الإصلاحية الخاصة بهذا القرض والتي ستلتزم بها.

وقال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال استقباله السفير "جايمس موران" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم، إنه تمت مناقشة التعاون الحالي والمستقبلي بين والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بمنحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون يورو والمنتظر إتاحة 90 مليون يورو منها بصفة عاجلة لتنفيذ مشروعات تتسق وخطة الحكومة.

كما تعتزم الحكومة توقيع برامج تعاون ثنائية مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري تساهم في دعم تنفيذ برنامجها الاقتصادي، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات تمويل دعم إصلاح برنامج التعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ 50 مليون يورو، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 20 مليون يورو، ودعم مشروعات العمالة الكثيفة بمبلغ 70 مليون يورو بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر بمبلغ 10 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1996 حتى 2013 بلغت حوالي 2.296 مليار يورو.

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