"تمرد" في المنيا تستعين بشباب القرى للحشد في 30 يونيو

النشطاء يدعون قيادات المعارضة إلى الاعتصام بالميادين

كتب : إسلام فهمي الإثنين 17-06-2013 11:07

بدأت حركة تمرد بالمنيا في الحشد لتظاهرات 30 يونيو من خلال إجراء جولات بالقرى والتنسيق مع الشباب المعارض لسياسات الرئيس مرسي لنزول الميادين العامة المقرر التظاهر والاعتصام بها.

وأكد محمد مختار المتحدث باسم حركة تمرد بالمنيا، أن مهمة الحشد لتظاهرات 30 يونيو تسير بالتوازي مع حملة جمع التوقيعات، موضحا أنه يتم إعداد كشوف تتضمن بيانات وعناوين وأرقام تليفونات جميع الموقعين على استمارات تمرد الذين أبدوا رغبتهم واستعدادهم الكامل في المشاركة في التظاهرات، لإجراء الاتصالات بهم قبل اندلاع الثورة التي ينتظرها معظم فئات الشعب للإطاحة بالنظام، مضيفا أنه تلقى عدة اتصالات من السائقين والفلاحين بالقرى طالبوا خلالها بتحديد أماكن التظاهر للتوافد إليها.

وفي سياق متصل، طالب ياسر التركي وكيل مؤسسي حزب شباب الوفد الحر من أجل التغيير جميع قيادات المعارضة وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، بالمشاركة في تظاهرات 30 يونيو بفاعلية، والاعتصام والمبيت بالميادين أسوة بجميع المحتجين، وقال إنه لن يقبل الثوار مرة أخرى أن يجلس قيادات المعارضة في المكاتب المكيفة يترقبون المشهد من بعيد ويتركون الشباب وحدهم يتصدون للاعتداءات عليهم وبعد نجاح الثورة نجد الجميع ينزل في الميادين كما فعل الإخوان المسلمون مع شباب ثورة 25 يناير الذين تم إقصاؤهم عن المشهد السياسي تماما.