أخبار عاجلة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
مدير مستشفى طنطا: شظايا القنبلة اخترقت رأس 3 مصابين -
خبير مشروعات: تقسيم تسعيرة تذكرة المترو حسب العربات أفضل للاقتصاد -
شوقي السيد: قانون الهيئات القضائية صنع فتنة بين السلطات.. ويجب الإعتذار -
نواب البرلمان يستمعون لمشاكل المتحف اليوناني -
صور| الداخلية توقع بروتوكول مع الشباب لتنظيم فعاليات رياضية بأندية الشرطة -
قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني -
بالصور.. «دقرن» تستعد لتشييع جثمان شهيد «تفجير طنطا» -
نائب برلمانى: زيارة السيسي لأمريكا لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط -
عبلة الهوارى: زيارة «السيسي» لواشنطن تساعد فى تحسين العلاقات السياسية والعسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"تمرد" في المنيا تستعين بشباب القرى للحشد في 30 يونيو

Google+ Print
"تمرد" في المنيا تستعين بشباب القرى للحشد في 30 يونيو "تمرد" في المنيا تستعين بشباب القرى للحشد في 30 يونيو
النشطاء يدعون قيادات المعارضة إلى الاعتصام بالميادين

كتب : إسلام فهمي الإثنين 17-06-2013 11:07

بدأت حركة تمرد بالمنيا في الحشد لتظاهرات 30 يونيو من خلال إجراء جولات بالقرى والتنسيق مع الشباب المعارض لسياسات الرئيس مرسي لنزول الميادين العامة المقرر التظاهر والاعتصام بها.

وأكد محمد مختار المتحدث باسم حركة تمرد بالمنيا، أن مهمة الحشد لتظاهرات 30 يونيو تسير بالتوازي مع حملة جمع التوقيعات، موضحا أنه يتم إعداد كشوف تتضمن بيانات وعناوين وأرقام تليفونات جميع الموقعين على استمارات تمرد الذين أبدوا رغبتهم واستعدادهم الكامل في المشاركة في التظاهرات، لإجراء الاتصالات بهم قبل اندلاع الثورة التي ينتظرها معظم فئات الشعب للإطاحة بالنظام، مضيفا أنه تلقى عدة اتصالات من السائقين والفلاحين بالقرى طالبوا خلالها بتحديد أماكن التظاهر للتوافد إليها.

وفي سياق متصل، طالب ياسر التركي وكيل مؤسسي حزب شباب الوفد الحر من أجل التغيير جميع قيادات المعارضة وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، بالمشاركة في تظاهرات 30 يونيو بفاعلية، والاعتصام والمبيت بالميادين أسوة بجميع المحتجين، وقال إنه لن يقبل الثوار مرة أخرى أن يجلس قيادات المعارضة في المكاتب المكيفة يترقبون المشهد من بعيد ويتركون الشباب وحدهم يتصدون للاعتداءات عليهم وبعد نجاح الثورة نجد الجميع ينزل في الميادين كما فعل الإخوان المسلمون مع شباب ثورة 25 يناير الذين تم إقصاؤهم عن المشهد السياسي تماما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين