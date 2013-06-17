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أهالي المعتقلين بالإمارات: "الشورى" وعدنا بمناقشة قضيتنا.. ولا بديل عن حرية المعتقلين

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أهالي المعتقلين بالإمارات: "الشورى" وعدنا بمناقشة قضيتنا.. ولا بديل عن حرية المعتقلين أهالي المعتقلين بالإمارات: "الشورى" وعدنا بمناقشة قضيتنا.. ولا بديل عن حرية المعتقلين

كتب : محمود حسونة منذ 17 دقيقة

قال أحمد زعزع، المتحدث باسم رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالإمارات، إن رضا فهمي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى وعد أهالي المعتقلين بمناقشة قضية المصريين المعتقلين بالإمارات، داعيًا كل من له أزمة مع دولة الامارات أن يحضر ويعلنها أمام مجلس الشورى.

وطالبت الرابطة، أن يلعب مجلس الشورى دورًا هامًا في نصرة قضايا المصريين بالإمارات بمخاطبة المجلس الوطني الاتحادي "الغرفة البرلمانية بالإمارات" لوقف انتهاك السلطات الأمنية بحق مصريين يتم التصعيد ضدهم بشكل يخالف المواثيق الدولية والأعراف البرلمانية في نصرة الحقوق والانحياز إلى الحريات والعدل.

وشدد زعزع، على أن البرلمان المصري يجب أن يزيد دعمه بشكل واضح وبدون مواربة في نصرة حرية وحقوق كل المصريين التي تنتهك جميع حقوقه بالإمارات سواء بالاعتقال التعسفي أو أي انتهاك جسيم اخر تمارسه دولة الإمارات التي باتت تضع نفسها دائما في خانة لا إنسانية تقحم من دعموا الإمارات بتفوقهم في معارك سياسية لا تصح مع الدولة التي ستبقى عظيمة وشعبها أعظم رغم ما يحدث من بعض أصحاب السلطة بدولة الامارات التي لا تعبر عن طبيعة الشعب الإماراتي.

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