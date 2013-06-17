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7 كبسولات لتتخلص من الاكتئاب

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7 كبسولات لتتخلص من الاكتئاب 7 كبسولات لتتخلص من الاكتئاب

الاكتئاب هو مرض العصر الذى يعانى منه معظم المصريين، فى الوقت الراهن، وللوقاية منه يقدم الطبيب النفسى الدكتور محمد صلاح روشته علاجية تتكون من 7 تعليمات يومية.

ويقول، لتجنب الاكتئاب حاول أن تعبر عن مشاعرك الإيجابية والسلبية لأشخاص تثق فيهم، ونصح بالابتسامة واستخدام التنفس العميق وإخراجه ببطء مع تغميض العينين، ثم نرسم ابتسامة على وجهك، بالإضافة إلى ضرورة كسر الروتين، فلا نجعل حياتنا تسير على وتيرة واحدة فالنفس كالمعدة إذا تناولت نوع واحد من الطعام لمدة خمس أيام سوف تمل ولا تشتهى الطعام، مع الحرص على عدم مخالطة المكتئب والقلق.

ونصح صلاح بأهمية تناول الغذاء الصحيح لأنه يبعد الاكتئاب عن الجسم فيجب أن نتناول يومياً الخضروات والفواكه، ممارسة الرياضة، استخدم أسلوب الدعابة والمرح مع الآخرين، مع عدم استخدام الكبت والتفسير السيئ للمواقف الاجتماعية.

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مصر 365