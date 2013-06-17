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ترحيب أهالى البحر الأحمر باللواء طارق المهدى محافظا

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ترحيب أهالى البحر الأحمر باللواء طارق المهدى محافظا ترحيب أهالى البحر الأحمر باللواء طارق المهدى محافظا

لقى خبر تكليف اللواء طارق المهدى محافظاً للبحر الأحمر، ترحيبًا غير عادى من جماهير البحر الأحمر، نظراً لما تابعوه لتحقيق عدد من الإنجازات أثناء تكليفه محافظاً للوادى الجديد.

وقال سعيد خليل، أحد العاملين بمطار الغردقة الدولى، إننا قد فرحنا جدا عند سماعنا أن اللواء طارق مهدى هو المحافظ الجديد الذى سيتولى محافظة البحر الأحمر، نظراً لما كنت أتابعه من إنجازات فى الوادى الجديد.

ومن جانبه طالب أحمد موسى، مواطن، نطالب اللواء طارق المهدى النظر إلى مستحقى الأراضى والشقق السكنية التى كانت الواسطة سيد الموقف فيها لدى كل المحافظين السابقين، مضيفاً أن المغترب عن المحافظة يحصل على قطعة أرض، وابن البلد لا يحصل عليها.

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مصر 365