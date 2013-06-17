20 جريحا فى انفجار سيارة مفخخة قرب مطار المزة العسكرى فى دمشق

أصيب ما لا يقل عن 20 جنديا سوريا بجروح مساء أمس الأحد فى انفجار سيارة مفخخة قرب مطار المزة العسكرى فى دمشق الذى يستخدمه بالدرجة الأولى كبار مسئولى النظام وضباطه، كما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد فى رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس إن "انفجارا عنيفا هز حى المزة بمدينة دمشق تبين أنه ناتج عن استهداف أحد الحواجز العسكرية للقوات النظامية بالقرب من مطار المزة العسكرى بسيارة مفخخة".

وأضاف المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له ويقول إنه يعتمد فى استقاء معلوماته على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية داخل سوريا أن الانفجار "أوقع 20 جريحا على الأقل، إضافة إلى قتلى لم يعرف عددهم حتى الساعة".

وأوضح أن "دوى الانفجار سمع فى حى المزة وأحياء أخرى فى مدينة دمشق تبعته أصوات لسيارات الإسعاف"، مؤكدا أنه خلف حريقا ضخما أمكن رؤيته من أماكن بعيدة.

وفى اتصال مع وكالة فرانس برس أوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن أن المطار المستهدف "يوازى من حيث الأهمية مطار دمشق الدولى، أنه المطار الذى يستخدمه الرئيس بشار الأسد فى تنقلاته وكذلك أيضا كبار مسئولى النظام والقادة العسكريين".