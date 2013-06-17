محافظ دمياط الجديد: "العادلي" أبعدني عن أكاديمية الشرطة بعد رفضي حضور جنازة حفيد مبارك

طارق خضر: من يريدون منعي من الدخول لمبنى المحافظة حاقدون وحاسدون.. وسأدخل بحب الناس

كتب : محمد عاشور منذ 35 دقيقة

اللواء طارق خضر

قال اللواء طارق خضر، محافظ دمياط الجديد، إنه أستاذ قسم القانون العام بكلية الشرطة وكبير معلمي كلية الدراست العليا، مشيرا إلى أنه أصغر ضابط بوزارة الداخلية حصل على درجة الدكتوراه.

وأكد خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه ليس لديه أية قضايا أو مخالفات قانوينة لا مادية ولا سياسية، مشيرا إلى أن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق أبعده عن اكاديمية الشرطة عام 2009، بعد رفضه النزول في جنازة نجل علاء مبارك، حفيد الرئيس السابق.

وأوضح خضر، أن والدته توفت يوم 13 مايو 2009، وحضرت كل قيادات وزارة الداخلية للعزاء، لافتا إلى أن حفيد الرئيس السابق توفي يوم 16 مايو، وبالتالي لم يكن قادرا على النزول لجنازته لأنه كان في حالة سيئة بعد وفاة والدته، على حد قوله.

وأضاف: "أنا لدي خبرة دستورية وأمنية ومحلية، ورشحت لمنصب وزير الداخلية، وحصلت على أعلى الدرجات العلمية"، مشيرا إلى أن من يريدون منعه للدخول إلى مقر مبنى محافظة دمياط، هم من الحاقدين والحاسدين له، وتابع: "سأدخل المحافظة بحب الناس، وأنا لست في حاجة للمناصب، لكن علينا جميعا أن نكون فدائيين".

وقال إنه فوض أمره لله فيمن أساء إلى سمعته، مشيرا إلى أنه سيرفع دعاوى قضائية ضد من يحاول المساس بسمعته، وتابع: "أنا لست مغرورا ولكني معروف بالكرامة وحسن السمعة".

وأشار إلى أنه كان مساعدا لرئيس حزب غد الثورة للشؤون الدستورية، موضحا أنه تلقى دعوة من مكتب رئيس الوزراء منذ شهرين لعرض رؤيته الإدارية، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنه سيتولى منصب المحافظ.

ووجه خضر الشكر للدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، لترشيحه له في المنصب، "وتلميعه لكل قيادات الحزب الذي يتزعمه".

الأخبار المتعلقة:

ممثلو القوى السياسية يرفضون "أخونة المنوفية" بعد تجربة المحافظ السابق "غير الموفقة"

حالة من الارتياح بسبب عدم تعيين "البرنس" محافظا للإسكندرية

"6 أبريل المستقلة" بالمنوفية تستنكر تعيين محافظ إخواني لها

ممثلو القوى السياسية يحذرون من "فتنة قبلية" بسبب تعيين "عبدالمجيد" محافظا لـ"قنا"

أمين "الكرامة" بالغربية: المحافظون الجدد "عمال يومية" لمدة أسبوعين قبل انتفاضة 30 يونيو

مسؤول بالسياحة: تعيين محافظ "جهادي" للأقصر "رسالة سلبية للعالم"

غدا.. وقفة احتجاجية للتنديد بتعين قيادي بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر

قيادي بالوفد يستنكر تعيين عضو بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر

اللواء طارق خضر.. محافظ "غير إخواني" لدمياط

سياسيو دمياط يعتصمون أمام ديوان المحافظة اعتراضا على رحيل فليفل

سياسيون: حركة المحافظين تدعم سيناريو "الأخونة" استعدادا لمواجهة مظاهرات 30 يونيو

أول قرار لمحافظ القليوبية الجديد: لن أدلي بتصريحات للإعلام

القوى السياسية ترفض تعيين "الإخواني" أحمد شعراوي محافظا للمنوفية

محافظ المنوفية الجديد ومسؤول قسم "الأخوات" بجماعة "الإخوان": أنا من الأرياف

"الحرية والعدالة": رشحنا 17 محافظا.. وتم اختيار 7 منهم فقط

إسماعيل عطية.. حين تختار أسوان قائدها

محافظ البحيرة الجديد عضو بـ"شورى الإخوان".. وسليمان لـ"الوطن": جئت لضخ دماء جديدة

تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر"

"أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية"

"بيبرس".. رفضه "الإخوان" محافظا بقرار "العسكري" وقبلوه بقرار "مرسي"

طارق المهدي.. "العسكري" الباقي من جنود "طنطاوي" يتجه إلى البحر الأحمر

وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل

مصدر حكومي: "الرئاسة" تجاهلت قنديل وأعلنت حركة المحافظين "دون علمه"

بالأسماء.. مرسي يصدر قرارًا بتعيين 17 محافظا جديدا منهم 6 عسكريين

عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

عاجل| مرسي يقرر تغيير 17 محافظا