لحواء.. لتجنب اضطرابات ما قبل الدورة الشهرية اتبعى 5 نصائح

تعد فترة ما قبل الدورة الشهرية من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، ويرجع ذلك إلى التغيرات الجسمانية الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية التى تحدث لها أثناء تلك الفترة.

ونجد أن الكثير من السيدات يعانين من الألم فى البطن وتورم فى الجسم وخاصة القدمين، وزيادة فى الوزن بشكل ملحوظ، والشعور بالعصبية المفرطة، وذلك يرجع إلى عدم تناول الأطعمة الغنية بالفوائد والعناصر الهامة لجسم المرأة أثناء تلك الفترة الحساسة، وهذا ما أكدته الدكتور رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للسيدات لتجنب علامات ما قبل الدورة الشهرية، ومنها:

1- يمكنك تناول ثمرة من الموز أثناء وجبة الإفطار، لأنها تشعرك بالسعادة.

2- المكسرات تساهم فى إعطاء جسمك ما يحتاجه من الفيتامينات والعناصر الغذائية أثناء تلك الفترة.

3- ممارسة الرياضة من الأشياء الهامة والتى تحافظ على توازنك وتقليل شعورك بالعصبية والاضطرابات النفسية.

4- تجنب تناول الأملاح، لأنها تزيد من نسبة إصابتك بالتورم فى الجسم.

5- تناول الخضراوات والفواكه يساعد على شعورك بالراحة النفسية، وتحد من زيادة الوزن.

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