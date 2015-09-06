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نائب رئيس الوزراء العراقى السابق: على الجامعة العربية محاكمة قطر لخيانتها

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نائب رئيس الوزراء العراقى السابق: على الجامعة العربية محاكمة قطر لخيانتها نائب رئيس الوزراء العراقى السابق: على الجامعة العربية محاكمة قطر لخيانتها
علق سلام زوبعى نائب رئيس الوزراء السابق فى حكومة نور المالكى، على استضافة العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر سياسى معنى بالشأن العراقى، بحضور بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقى، بأنه يجب على جامعة الدول العربية محاكمة قطر بتهمة الخيانة للأمة العربية ولدولة العراق.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من بغداد أن الدوحة تسببت فى إثارة الفوضى فى الدول العربية من خلال التنظيمات الإرهابية فى وليبيا والعراق لذا يجب محاكمته بتهمة الخيانة، مؤكدا انه قبل قطر يجب محاكمة السياسين العراقيين الذين يرتمون فى احضان الدول الاخرى للتحالف ضد وطنهم.

وأوضح "زوبعى" أن قطر التى تأسست عام 1971 ومساحتها اقل من أصغر محافظة فى العراق اصبحت الآن تدير المؤامرات بحق الدول العربية كافة فأصبحت العراق دولة صغيرة تسودها الفوضى بسبب التدخلات من الدول المجاورة والأجنبية فى أن واحد.

وحول تنظيم داعش الإرهابى وسيطرته على المدن العراقية ، اكد "زوبعى" ان عناصر التنظيم الإرهابى محاصر الأن ويسيطر على المدن النفطية بالعراق والجيش العراقى لايزال يقاتلهم لاستعادة هذه المدن.


>- الخارجية العراقية:مؤتمر الدوحة خطوة "مرفوضة" وتدخل بالشأن الداخلى

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