قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون يتفقدون استديوهات إعلام بنى سويف

استقبل الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف اليوم الأحد الدكتور علي عبد الرحمن مستشار رئيس الإذاعة والتليفزيون والدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة إذاعة صوت العرب وخالد شبانة رئيس قناة النايل كوميدي وعمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما والمخرج الكبير أسامة غريب وذلك لتفقد لجان اختبارات الشفهي للطلاب بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية والاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية ومعامل الوسائط المتعددة.

أكد رئيس الجامعة خلال جولتة باستديوهات الكلية أن الطفرة التي انتقلت بها جامعة بنى سويف بإنشاء كلية الإعلام وما تضمنته من أحدث استديوهات إذاعية وتليفزيونية رغم ما قابلته الجامعة من تحديات عند إنشاء هذه الكلية مما يؤكد على الشعار الذي رفعته الجامعة (افتخر انت في جامعة بنى سويف) بما تقدمه الجامعة بكلياتها الفريدة التي تخدم الصعيد بصفة عامة وبنى سويف بصفة خاصة.

وأضاف لطفي أن كلية الإعلام لها دور كبير في بناء شخصية الطالب وتعمل على تخريج طالب متميز وتطبيق خطة الجامعة في توظيف البحث العلمي والوظيفة البحثية للإعلام في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

و اكد الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام أن الاستديوهات الجديدة بالكلية و إضافة لدور الإعلام في خدمة المجتمع وكيفية التغطية لهذه الاستديوهات في مجال الإعلام ببنى سويف خاصة والصعيد عامة وقريبا ستبدأ الانتخابات البرلمانية وستساهم في تغطية الأحداث في المجتمع والبيئة المحيطة.