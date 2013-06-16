غدا.. وقفة احتجاجية للتنديد بتعين قيادي بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير منذ 5 دقائق

صورة أرشيفية

دعا أيمن صلاح، منسق حركة كفاية بالأقصر، أبناء المحافظة والعاملين بالسياحة، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة صباح الغد، اعتراضا على قرار تعيين المهندس عادل الخياط، القيادي بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر.

كما أعلن ائتلاف أصحاب الشركات السياحية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة أيضا، للتنديد بقرار تعيين الخياط، مؤكدين أن القرار سيقضي تماما على السياحة في المدينة السياحية الأولى في الشرق الأوسط.

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