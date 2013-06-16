القوى السياسية ترفض تعيين "الإخواني" أحمد شعراوي محافظا للمنوفية

طارق الحداد: سننظم مسيرة ضد المحافظ.. وستكون "بروفة" لـ"30 يونيو"

كتب : ماهر هنداوي منذ 41 دقيقة

محافظة المنوفية

رفضت القوى السياسية بمحافظة المنوفية قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المهندس أحمد شعراوي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محافظا للمنوفية.

وأكدوا أن مرسي نسي المحافظة على مدار 8 أشهر منذ تركها الدكتور محمد علي بشر، آخر محافظ للاقليم في 6 يناير الماضي، ليتولى منصب وزير التنمية المحلية.

وقال طارق الحداد، الناشط السياسي نائب الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنوفية، إن جميع القوى السياسية بالمنوفية ترفض أن يقودها أي شخص ينتمي للتيار الإسلامي، مشيرا إلى أن تجربة المحافظ السابق الدكتور محمد بشر، وإهدائه مقدرات المحافظة وأدواتها لجماعة الإخوان المسلمين تدفعنا لأن نرفض "احتكار الإخوان" أو من يواليهم للسلطة في المنوفية.

وأضاف الحداد أن القوى السياسية الممثلة في جميع الأحزاب والحركات اتفقت على الخروج بمسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة لإعلان احتجاجها تبدأ من مسجد فؤاد بمدينة قويسنا وتتجه إلى مبنى المحافظة لتلتقي مع مسيرات أخرى من باقي مراكز المحافظة، ولتؤكد رفضها لقرار الرئيس بتعيين محافظ ينتمي للتيار الإسلامي، مشيرا إلى أن المسيرة ستكون "بروفة" للحشد يوم 30 يونيو.

وأكد هيثم الشرابلي، أمين عام حزب التجمع بمحافظة المنوفية، على رفض القوى السياسية لقرارات مرسي بتعيين المهندس شعراوي محافظًا للمنوفية، وأضاف أن 30 يونيو سيكون "يوم الحسم" وزوال النظام الحالي بكافة وزرائه ومحافظيه، وفقا لقوله.

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