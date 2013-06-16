أحمد البيلي.. محافظ الغربية "الإخواني"

كتب : محمد أبوضيف منذ 22 دقيقة
فيما يلي، السيرة الذاتية للدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية الجديد، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين:
o الدكتور أحمد محمد أحمد البيلي
o مواليد 13-11-1955
o دمياط-ش سعيد الأول
o حاصل على بكالوريوس صيدلة في عام 1978 من جامعة الإسكندرية
o تكليف صيدلي بمستشفى مصنع غزل دمياط في عام 1979
o ضابط احتياط خدمات طبية في الفترة 1984-1986 بمستشفيات المعادي والجلاء والقصاصين العسكري
o أمين عام صيادلة دمياط 1982-2011
o عضو جمعية الإدارة والتنمية العربية
o أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية بدمياط في 1984
o وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلي محافظة دمياط في 1992
o رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط للخدمات التعليمية في 2010
o نائب النقيب العام لصيادلة مصر لملف التطوير الإداري والاستراتيجي في 2011
o اجتياز دورات تدريبية مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة:-
1- دورة حل المشكلات
2- برنامج التخطيط الاستراتيجي
3- دورة فن التواصل - دورة الإقناع
4- برنامج المدرب المحترفTOT
5- دورة إدارة الاجتماعات
6- دورة إدارة فرق العمل
o اجتياز دورة التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الحكومية - إستانبول تركيا
o عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري في 2012
o مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بدمياط