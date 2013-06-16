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أحمد البيلي.. محافظ الغربية "الإخواني"

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أحمد البيلي.. محافظ الغربية "الإخواني" أحمد البيلي.. محافظ الغربية "الإخواني"

كتب : محمد أبوضيف منذ 22 دقيقة

فيما يلي، السيرة الذاتية للدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية الجديد، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين:

o الدكتور أحمد محمد أحمد البيلي

o مواليد 13-11-1955

o دمياط-ش سعيد الأول

o حاصل على بكالوريوس صيدلة في عام 1978 من جامعة الإسكندرية

o تكليف صيدلي بمستشفى مصنع غزل دمياط في عام 1979

o ضابط احتياط خدمات طبية في الفترة 1984-1986 بمستشفيات المعادي والجلاء والقصاصين العسكري

o أمين عام صيادلة دمياط 1982-2011

o عضو جمعية الإدارة والتنمية العربية

o أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية بدمياط في 1984

o وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلي محافظة دمياط في 1992

o رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط للخدمات التعليمية في 2010

o نائب النقيب العام لصيادلة لملف التطوير الإداري والاستراتيجي في 2011

o اجتياز دورات تدريبية مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة:-

1- دورة حل المشكلات

2- برنامج التخطيط الاستراتيجي

3- دورة فن التواصل - دورة الإقناع

4- برنامج المدرب المحترفTOT

5- دورة إدارة الاجتماعات

6- دورة إدارة فرق العمل

o اجتياز دورة التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الحكومية - إستانبول تركيا

o عضو الجمعية التأسيسية للدستور المصري في 2012

o مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بدمياط

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DMC

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