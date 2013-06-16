رفض شعبى فى القليوبية لأخونة المحافظة ووقفة احتجاجية صباح الغد

لقى قرار تعين الدكتور حسام أبو بكر محافظا للقليوبية بالرفض بين جموع المواطنين بالقليوبية رافضين أخونة المحافظة. مؤكدين أن القليوبية لن ترضخ لأى محافظ إخوانى.

وقرر عدد كبير من ثوار القليوبية أنهم لن يسمحوا له بدخول المحافظة وسينظمون وقفة صباح اليوم أمام دوان عام المحافظة للإعلان عن رفضهم أخونة المحافظة.

وقال ياسر شمس الدين، من شباب الثورة، إن الإخوان ركبوا ثورتنا ووضعونا أمام الأمر الواقع، ولن نسمح بأخونة المحافظة مثل ما عملوا فى بعض المحافظات فى الدولة كلها.

وأضاف محمد أحمد راغب، عضو بحزب الوفد، إننا كشباب فى حزب الوفد نرفض أن يسيطر فصيل بعينه على مقاليد الأمور فى مصر وأن يوزعوا المناصب بينهم مثل الكعكة؛ تماما كما كان يعمل النظام السابق، فقد كان يوزع المناصب على المحاسيب وأعوانهم فقط.

وقد اتبع الإخوان نفس المنطق ونفس الأسلوب فى المناصب، وقام رئيس الجمهورية بتعين أكثر من 10 محافظين إخوان فى الحركة الأخيرة بينهم محافظ القليوبية عضو مكتب الإرشاد، ونحن لن نسمح بأن يتم أخونة المحافظة.

يذكر أن الدكتور حسام أبو بكر حاصل على بكالوريوس من هندسة المنصورة عام 1983م وحاصل على دكتوراه فى الهندسة من جامعة المنصورة وتولَّى مسئولية أمين صندوق نقابة المهندسين، وسبق اعتقاله عام 2007م، وتم مداهمة منزله لاعتقاله عام 2008م أثناء انتخابات المحليات، ولكنه لم يكن موجودًا فى منزل ومتزوج وله 7 أولاد.

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