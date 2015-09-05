نجيب ساويرس: كتبت البرنامج الاقتصادى للمصريين الأحرار بنفسى لحل مشاكل مصر

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، على الشائعة المترددة بقوة بتقديم عروض وإغراءات على نواب الحزب الوطنى المنحل لضمهم لحزبه، قائلاً "لو هذا الكلام صحيح يبقى حكمت على جميع نواب مصر بأنهم مرتزقة".

وأضاف "ساويرس"، خلال حوراه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن كلمة شراء أصوات الناخبين هى "سبه" فى حق الناخبين، وإذا وجد 1% فلا يصح تعميمها، مؤكدا أنه يكتب البرنامج الاقتصادى لحزب المصريين الأحرار بنفسه لحل مشاكل مصر، مضيفاً "نفسى أغمض عينى 5 سنوات وافتحها ملاقيش فقير فى مصر".

وأوضح رجل الأعمال أن مشاكل مصر الاقتصادية لن تحل بأعمال الخير فقط بل بالاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين التعليم والصحة، مضيفاً: "برنامجنا إنك تدى لكل واحد شغلانة، يعيش بيها عيشة محترمة، يقدر يعلم ابنه تعليم محترم، يتعالج فى مستشفى كويسة"، لافتا إلى أن هناك شعارات، وخاصة النظريات الناصرية الشهيرة، اللى بتؤكد أن التعليم مجاناً ولكن كلام الناصريين الآن "تطبيل"، متابعاً "لسه كلام الناصريين لغاية دلوقتى بيقولوه، ولسه بيطبلوا له، ولكنى أؤكد أن التعليم مجانى آه، لأنه ما يساويش حاجة" ومش بيعلم الطالب حاجة.

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