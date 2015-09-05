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هـــاآرتس: أوروبا تعتزم وضع علامة مميزة لمنتجات المستوطنات لمقاطعتها

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هـــاآرتس: أوروبا تعتزم وضع علامة مميزة لمنتجات المستوطنات لمقاطعتها هـــاآرتس: أوروبا تعتزم وضع علامة مميزة لمنتجات المستوطنات لمقاطعتها
ذكرت صحيفة "هـــاآرتس" الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبى يعتزم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه إسرائيل فى الأيام القادمة، فيما يخص تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا، فى إطار المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فادريكا موجرينى قالت اليوم السبت، نعتزم وضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية التى تصدرها لأوروبا.

وقالت "موجرينى": لقد اقتربنا من وضع علامة تجارية على منتجات المستوطنات، وذلك من خلال الجلسة التى عقدت بحضور وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى التى ستعقد فى لوكسمبرج.

وكانت صحيفة "هـــاآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تقريرا فى أبريل الماضى قالت فيه إن 16 وزيرا من دول الاتحاد الأوروبى من أصل 28 طالبوا فى خطاب مكتوب إلى موجرينى المضى قدما نحو وضع علامة على المنتجات الإسرائيلية، وتم التوقيع عليه من قبل إيطاليا وآيرلندا وبلجيكا.

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مصر 365