"كتالة" النوبية ترفض محافظ أسوان الجديد

أعلن أسامة فاروق رئيس حركة "كتالة" النوبية، عن رفض أهالى النوبة لمحافظ أسوان الجديد اللواء إسماعيل عطية، مشيراً إلى أن النوبيين عقدوا مساء اليوم الأحد، اجتماعاً فور علمهم بتولى عطية منصب محافظ أسوان الجديد، لبحث هذا الموقف.

وأوضح فاروق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللواء إسماعيل عطية استخدم نفوذه قبل تعيينه محافظاً لأسوان، وتدخل الأمن فى ترجيح كفة ذويه على النوبيين بعد خلافات سابقة كانت بينهما، مشيراً إلى تخوفه الشديد من موقف المحافظ الجديد تجاه النوبيين والمعروف قبل توليه المنصب – على حد قوله– لافتاً إلى أنه فور انتهاء الاجتماع سيتم الإعلان عن أسباب رفض المحافظ الجديد.

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