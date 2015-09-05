الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمزرعة نخيل ومنزل بمركز باريس بالوادى الجديد

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بمركز باريس، التابع لمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود بمزرعة نخيل ومنزل قديم مجاورلها، بمنطقة رفدة التابعة لزمام المركز، دون وقع خسائر فى الأرواح أو إصابات، حيث أسفرالحريق عن تفحم عدد من أشجار النخيل، ونفوق عدد من الدواجن الكائنة بإحدى العشش المتاخمة للمزرعة، حيث تمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن المحافظة، يفيد بنشوب حريق محدود بإحدى مزارع النخيل بمنطقة رفدة بمركز باريس، والتى أسفرت عن احتراق حوالى 25 نخلة مثمرة وكميات من الحشائش، واحتراق منزل مجاورللمزرعة، ونفوق عدد من الدواجن، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بما أسفر عنه الحادث، وأحيل إلى النيابة

>العامة.