المؤتمر الوطنى الليبى: برناردنيو ليون قدم لنا أفكار جديدة

قال رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته عوض عبد الصادق ، إن المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردنيو ليون قدم أفكارا جديدة وصيغا لتضمين تعديلات المؤتمر فى المسودة ، وهذه الصيغ لم تُقدم من قبل.

وأضاف عبد الصادق فى تصريح اليوم السبت، أن وفد الحوار استعرض كامل تعديلات المؤتمر التى عددها تسعة ، وأن النقاش كان بناء من أجل تضمينها فى مسودة الاتفاق".

وتابع: "نحن متفائلون جدا بإيجاد صيغ توافقية خلال الفترة القريبة القادمة ، ولا شك أن بعض النقاط العالقة تحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والنقاش ، لكن إذا سرنا على نفس الروح البناءة التى عملنا فيها ولمسناها فى جنيف من البعثة فأعتقد أننا بإمكاننا إنجاز ما تبقى فى القريب العاجل" .

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