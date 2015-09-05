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المؤتمر الوطنى الليبى: برناردنيو ليون قدم لنا أفكار جديدة

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المؤتمر الوطنى الليبى: برناردنيو ليون قدم لنا أفكار جديدة المؤتمر الوطنى الليبى: برناردنيو ليون قدم لنا أفكار جديدة
قال رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته عوض عبد الصادق ، إن المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردنيو ليون قدم أفكارا جديدة وصيغا لتضمين تعديلات المؤتمر فى المسودة ، وهذه الصيغ لم تُقدم من قبل.

وأضاف عبد الصادق فى تصريح اليوم السبت، أن وفد الحوار استعرض كامل تعديلات المؤتمر التى عددها تسعة ، وأن النقاش كان بناء من أجل تضمينها فى مسودة الاتفاق".

وتابع: "نحن متفائلون جدا بإيجاد صيغ توافقية خلال الفترة القريبة القادمة ، ولا شك أن بعض النقاط العالقة تحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والنقاش ، لكن إذا سرنا على نفس الروح البناءة التى عملنا فيها ولمسناها فى جنيف من البعثة فأعتقد أننا بإمكاننا إنجاز ما تبقى فى القريب العاجل" .
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