محافظ المنوفية الجديد ومسؤول قسم "الأخوات" بجماعة "الإخوان": أنا من الأرياف

كتب : هانى الوزيرى منذ 8 دقائق

محافظة المنوفية

قال المهندس أحمد شعراوى، محافظ المنوفية الجديد، الذى يتولى مسؤولية قسم الأخوات بجماعة الإخوان المسلمين، لـ"الوطن" إنه ليس بعيد عن المحافظة وهو من الأرياف وأول شئ سيفعله هو النزول للشارع والتعرف على مشاكل الناس، لأنه سيكون محافظا لكل أهالى المنوفية، حسب قوله.

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