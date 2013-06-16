أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

أول قرار لمحافظ القليوبية الجديد: لن أدلي بتصريحات للإعلام

Google+ Print
أول قرار لمحافظ القليوبية الجديد: لن أدلي بتصريحات للإعلام أول قرار لمحافظ القليوبية الجديد: لن أدلي بتصريحات للإعلام

كتب : هانى الوزيرى منذ 2 دقيقة

الدكتور حسام أبوبكر

قال الدكتور حسام أبوبكر، محافظ القليوبية الجديد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه اتخذ قرارا بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام اليوم.

ويعد أبوبكر من رجال المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ويعرف بتعامله "السيئ" مع وسائل الإعلام منذ دخوله لمكتب الإرشاد.

الأخبار المتعلقة:

القوى السياسية ترفض تعيين "الإخواني" أحمد شعراوي محافظا للمنوفية

محافظ المنوفية الجديد ومسؤول قسم "الأخوات" بجماعة "الإخوان": أنا من الأرياف

"الحرية والعدالة": رشحنا 17 محافظا.. وتم اختيار 7 منهم فقط

إسماعيل عطية.. حين تختار أسوان قائدها

محافظ البحيرة الجديد عضو بـ"شورى الإخوان".. وسليمان لـ"الوطن": جئت لضخ دماء جديدة

تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر"

"أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية"

"بيبرس".. رفضه "الإخوان" محافظا بقرار "العسكري" وقبلوه بقرار "مرسي"

طارق المهدي.. "العسكري" الباقي من جنود "طنطاوي" يتجه إلى البحر الأحمر

وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل

مصدر حكومي: "الرئاسة" تجاهلت قنديل وأعلنت حركة المحافظين "دون علمه"

بالأسماء.. مرسي يصدر قرارًا بتعيين 17 محافظا جديدا منهم 6 عسكريين

عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

عاجل| مرسي يقرر تغيير 17 محافظا

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017