أول قرار لمحافظ القليوبية الجديد: لن أدلي بتصريحات للإعلام

كتب : هانى الوزيرى منذ 2 دقيقة

الدكتور حسام أبوبكر

قال الدكتور حسام أبوبكر، محافظ القليوبية الجديد، في تصريح لـ"الوطن"، إنه اتخذ قرارا بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام اليوم.

ويعد أبوبكر من رجال المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ويعرف بتعامله "السيئ" مع وسائل الإعلام منذ دخوله لمكتب الإرشاد.

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