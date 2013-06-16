أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سوريا تندد بتحركات الغرب لتسليح المعارضة

Google+ Print
سوريا تندد بتحركات الغرب لتسليح المعارضة سوريا تندد بتحركات الغرب لتسليح المعارضة

أدانت دمشق يوم الأحد تحركات بعض الحكومات الغربية لدعم مقاتلى المعارضة فى سوريا، وكان مصدر مطلع قال يوم الخميس إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أجاز إرسال أسلحة أمريكية إلى مقاتلى المعارضة السورية للمرة الأولى فى إطار حزمة جديدة من الدعم العسكرى للمعارضة التى تقاتل للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد.

وأجبرت بريطانيا وفرنسا أيضا الاتحاد الأوروبى هذا الشهر على رفع حظر كان يحول دون إرسال أسلحة لمقاتلى المعارضة السورية، لكن وزير الإعلام السورى عمران الزعبى قال إن هذه التحركات ليست جديدة.

وكانت الحكومات الغربية توقعت منذ أشهر سقوط الأسد لكنها تعتقد الآن أن الدعم الذى تقدمه طهران وجماعة حزب الله اللبنانية سيمنح الرئيس السورى اليد العليا فى الصراع، لكنها تخشى أيضا أن يعزز إرسال أسلحة للمقاتلين نفوذ متشددين إسلاميين سنة أعلنوا ولاءهم للقاعدة.

وقال الزعبى إن إرسال أسلحة للمعارضة لن يزيد الصراع إلا اشتعالا، وقال دبلوماسيون غربيون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدرس إقامة منطقة حظر جوى فوق سوريا وهى خطوة أيدتها ، وقال الرئيس المصرى محمد مرسى يوم السبت إنه قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، ودعا مرسى إلى عقد قمة طارئة للدول العربية والإسلامية لبحث الوضع فى سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا