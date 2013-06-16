"أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية"

كتب : محمد أبوضيف منذ 30 دقيقة

أبو بكر الصديق عضو مكتب الإرشاد

رغم كل ما يعتز به "الإخوان" من عضوية مكتب الإرشاد، ورغم كل ما تدعيه "الجماعة" أن منصب المرشد العام هو منصب أعلى من رئيس الدولة نفسه، وفق تصريحات المرشدين الحالي والسابق، إلا أن عضو مكتب الإرشاد حسام أبو بكر الصديق، ارتضى أن ينتقل من مكتبه بالمقطم إلى مكتب محافظ القليوبية، خلفا للمحافظ النشط عادل زايد، والذي انتقل من نائب لرئيس جامعة القاهرة لمنصب المحافظ.

وصل الصديق إلى مكتب الإرشاد، بعد انتخابات تكميلية علنية لأول مرة في تاريخ الجماعة، بعد ثورة 25 يناير في فندق "إنتركونتيننتال" في "سيتي ستارز" بمدينة نصر لشغل المقاعد الثلاثة الفارغة في 6 يونيو 2011.

الدكتور حسام أبو بكر الصديق أبو العز، عمل مدرسا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة منذ عام 1992م، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة المنصورة ودكتوراه من جامعة مومباي الهند، في الهندسة العكسية في الموائع، وماجستير في الطاقة الشمسية من جامعة المنصورة، بامتياز مع مرتبة الشرف، وشغل منصب أمين صندوق نقابة المهندسين، تولى مسؤولية رعاية أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم.

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