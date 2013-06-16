أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية"

Google+ Print
"أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية" "أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية"

كتب : محمد أبوضيف منذ 30 دقيقة

أبو بكر الصديق عضو مكتب الإرشادأبو بكر الصديق عضو مكتب الإرشاد

رغم كل ما يعتز به "الإخوان" من عضوية مكتب الإرشاد، ورغم كل ما تدعيه "الجماعة" أن منصب المرشد العام هو منصب أعلى من رئيس الدولة نفسه، وفق تصريحات المرشدين الحالي والسابق، إلا أن عضو مكتب الإرشاد حسام أبو بكر الصديق، ارتضى أن ينتقل من مكتبه بالمقطم إلى مكتب محافظ القليوبية، خلفا للمحافظ النشط عادل زايد، والذي انتقل من نائب لرئيس جامعة القاهرة لمنصب المحافظ.

وصل الصديق إلى مكتب الإرشاد، بعد انتخابات تكميلية علنية لأول مرة في تاريخ الجماعة، بعد ثورة 25 يناير في فندق "إنتركونتيننتال" في "سيتي ستارز" بمدينة نصر لشغل المقاعد الثلاثة الفارغة في 6 يونيو 2011.

الدكتور حسام أبو بكر الصديق أبو العز، عمل مدرسا بكلية الهندسة بجامعة المنصورة منذ عام 1992م، حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة المنصورة ودكتوراه من جامعة مومباي الهند، في الهندسة العكسية في الموائع، وماجستير في الطاقة الشمسية من جامعة المنصورة، بامتياز مع مرتبة الشرف، وشغل منصب أمين صندوق نقابة المهندسين، تولى مسؤولية رعاية أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم.

الأخبار المتعلقة:

تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر"

"بيبرس".. رفضه "الإخوان" محافظا بقرار "العسكري" وقبلوه بقرار "مرسي"

طارق المهدي.. "العسكري" الباقي من جنود "طنطاوي" يتجه إلى البحر الأحمر

وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل

مصدر حكومي: "الرئاسة" تجاهلت قنديل وأعلنت حركة المحافظين "دون علمه"

بالأسماء.. مرسي يصدر قرارًا بتعيين 17 محافظا جديدا منهم 6 عسكريين

عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

عاجل| مرسي يقرر تغيير 17 محافظا

أخبار متعلقة

  • الظاهر بيبرس

    "بيبرس".. رفضه "الإخوان" محافظا بقرار "العسكري" وقبلوه بقرار "مرسي"

  • الرئيس محمد مرسي

    بالأسماء.. مرسي يصدر قرارًا بتعيين 17 محافظا جديدا منهم 6 عسكريين

  • الرئيس محمد مرسي

    عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

  • الرئيس محمد مرسي

    عاجل| مرسي يقرر تغيير 17 محافظا

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017