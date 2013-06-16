تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر"

مصدر مقرب: "الإخوان" وراء إبعاد مهدي عن الإسكندرية لتفادي التصادم مع البرنس

كتب : ماهر هنداوي منذ 27 دقيقة

طارق مهدي

حالة من الارتباك أصابت اللواء طارق مهدي عبد التواب، عقب تضارب الأنباء عن توليه منصب محافظ الإسكندرية بناء على بيان وصل عبر "الفاكس" من مؤسسة الرئاسة لكمتب المحافظ بالوادي الجديد، ثم أجرى بعدها أحد مستشاري الرئيس اتصالا به يؤكد توليه منصب محافظ البحر الأحمر.

وقال أحد مسؤولي مكتب مهدي بالوادي الجديد، "إن المحافظ نفسه لم يعرف حتى الآن المحافظة التى سيتوجه إليها، هل البحر الأحمر كما قال له مستشار الرئيس أم إلى الإسكندرية، التى ذكر بيان الرئاسة إسنادها إلى مهدي".

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي لـ" الوطن"، إن "جماعة الإخوان ضغطت على الرئاسة لتغيير تعيين مهدي من محافظ الإسكندرية إلى البحر الأحمر لتفادي الاصطدام بتوجهات القيادي الإخواني حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، بخاصة أنه معروف عن مهدي جرأته الشديدة المكتسبة من مؤسسته العسكرية، لاسيما وأنه كان عضوا بالمجلس العسكري، وتصديه لأي محاولة بفرض آراء أي تيار أو فصيل سياسي على توجهات المؤسسة التى يرأسها، كما كان الحال أثناء رئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال تولى المجلس العسكري حكم البلاد في الفترة الانتقالية".

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