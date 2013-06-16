أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا .. -
صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر"

Google+ Print
تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر" تخبط في حركة المحافظين.. "الرئاسة" تسند لمهدي "الإسكندرية" واتصال هاتفي يخبره بـ"البحر الأحمر"
مصدر مقرب: "الإخوان" وراء إبعاد مهدي عن الإسكندرية لتفادي التصادم مع البرنس

كتب : ماهر هنداوي منذ 27 دقيقة

طارق مهدي

حالة من الارتباك أصابت اللواء طارق مهدي عبد التواب، عقب تضارب الأنباء عن توليه منصب محافظ الإسكندرية بناء على بيان وصل عبر "الفاكس" من مؤسسة الرئاسة لكمتب المحافظ بالوادي الجديد، ثم أجرى بعدها أحد مستشاري الرئيس اتصالا به يؤكد توليه منصب محافظ البحر الأحمر.

وقال أحد مسؤولي مكتب مهدي بالوادي الجديد، "إن المحافظ نفسه لم يعرف حتى الآن المحافظة التى سيتوجه إليها، هل البحر الأحمر كما قال له مستشار الرئيس أم إلى الإسكندرية، التى ذكر بيان الرئاسة إسنادها إلى مهدي".

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي لـ" الوطن"، إن "جماعة الإخوان ضغطت على الرئاسة لتغيير تعيين مهدي من محافظ الإسكندرية إلى البحر الأحمر لتفادي الاصطدام بتوجهات القيادي الإخواني حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، بخاصة أنه معروف عن مهدي جرأته الشديدة المكتسبة من مؤسسته العسكرية، لاسيما وأنه كان عضوا بالمجلس العسكري، وتصديه لأي محاولة بفرض آراء أي تيار أو فصيل سياسي على توجهات المؤسسة التى يرأسها، كما كان الحال أثناء رئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال تولى المجلس العسكري حكم البلاد في الفترة الانتقالية".

الأخبار المتعلقة:

"أبو بكر الصديق" يخلع عباءة "الإرشاد" من أجل منصب "محافظ القليوبية"

"بيبرس".. رفضه "الإخوان" محافظا بقرار "العسكري" وقبلوه بقرار "مرسي"

طارق المهدي.. "العسكري" الباقي من جنود "طنطاوي" يتجه إلى البحر الأحمر

وزير التنمية المحلية: لست مسؤولا عن حركة المحافظين.. وهي من اختصاص مرسي وقنديل

مصدر حكومي: "الرئاسة" تجاهلت قنديل وأعلنت حركة المحافظين "دون علمه"

بالأسماء.. مرسي يصدر قرارًا بتعيين 17 محافظا جديدا منهم 6 عسكريين

عاجل| مرسي يصدر قرارا بحركة المحافظين الجديدة تشمل 17 محافظة.. وأداء اليمين غدا

عاجل| مرسي يقرر تغيير 17 محافظا

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 01 إبريل 2017