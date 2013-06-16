مصدر عسكري: الجيش المصري لن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

قال مصدر عسكري إن الجيش المصري لن يستخدم في أي حرب خارجية ضد دولة شقيقة.

وأكد المصدر العسكري، اليوم، أن قدرات وإمكانات الجيش المصري لحماية مصر وأمنها القومي فقط.

وقال إن الجيش المصري لن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولن يتم استدراجه أو استخدامه في أي صراعات إقليمية.

وشدد المصدر على أن الصراعات والنزاعات داخل الدول الأخرى تعد أمورا داخلية للدول، وليست ضمن مهام الجيش المصري.

وأشار إلى أن تدخل الجيش المصري للمشاركة في حرب تحرير الكويت، كان بهدف رفع عدوان دولة عربية على دولة عربية أخرى، وقد شارك ضمن قوات عربية وأجنبية ضمن قرار صادر من الأمم المتحدة.