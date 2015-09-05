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بالصور..حملة لرصد مخالفات "التكاتك" والدراجات البخارية بحدائق الأهرام

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، ونائبه اللواء عادل زكى، حملة مرورية مكبرة ليلية بمنطقة حدائق الأهرام لرصد المخالفات المرورية للدرجات البخارية والتكاتك، التى تسيير بالشوارع الرئيسية بدون تراخيص.

وقاد الحملة الرائد محروس عباس ضابط الإدارة، وتم رصد 17 توك توك ومخالفتين بدراجات بخارية تسير بدون لوحات معدنية، وتم رفعهم بواسطة أوناش تابعة لإدارة المرور لنقلهم إلى منطقة الكليو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى.

من جانبه أكد اللواء عادل زكى نائب مدير مرور الجيزة، أن الإدارة تواصل حملاتها المرورية على كل المحاور بناءً على تعليمات اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، لرصد المخالفات المرورية للتكاتك والدراجات البخارية، والتى عادة ما تستخدم فى العمليات الإجرامية.

وأضاف نائب المدير، أن الحملة الليلية التى شنتها الإدارة قامت برصد العديد من المخالفات، وستسمر فى تلك الحملات للقضاء على ظاهرة التكاتك، التى تخرج للشوارع الرئيسية و تتسبب فى زحامات مرورية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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