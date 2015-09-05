القبض على عاطل بحوزته 4.5 كيلو بانجو بأسوان

ألقت قوة شرطية من مركز كوم أمبو القبض على عاطل وبحوزته (4.5)كجم من نبات البانجو المخدر، وذلك خلال حملة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز.

تبلغ اليوم إلى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، بتمكن ضباط البحث الجنائى بالتعاون مع الأمن العام، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم (محمد . م) 20 سنة بمدينة كوم أمبو، وبحيازته كمية من مخدر البانجو معبأة فى لفافات.

وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات المضبوطة بغرض الاتجار حسبما أفادت الشرطة، وتحرر بما أسفر عنه الضبط والتفتيش المحضر (3889) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015. وجارى عرض المتهم على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.